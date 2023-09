Wunder von der Grotenburg Der nächste Entwicklungsschritt des KFC Uerdingen

War das auch die Wende, was die bislang enttäuschende Punktausbeute betrifft? Es war zunächst einmal nur Balsam auf die Wunden: Neun Punkte aus sieben Spielen sind deutlich zu wenig. Schon am kommenden Samstag (15.30 Uhr) wird der KFC erneut eine starke Leistung zeigen müssen, wenn es zum Mitfavoriten VfB Hilden geht. Da wird sich zeigen, ob der Treffer von Pascal Weber nur in dem Spiel ein Fanal war oder aber tatsächlich ein Schlüsselerlebnis in dieser Saison.