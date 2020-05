Breiter Kader beim KFC Uerdingen : Beim furiosen Finale wird jeder gebraucht

Krefeld Trainer Stefan Krämer ist froh, dass er einen auch in der Breite starken Kader hat und Präsident Mikhail Ponomarev motiviert die Spieler mit der Aussicht auf Vertragsverlängerungen.

Mikhail Ponomarev kommt nicht oft in die Kabine, um zur Mannschaft zu sprechen. Aber er nutzte die Gelegenheit, als die Spieler und engsten Mitarbeiter einen der zahlreichen Corona-Tests im Grotenburg-Stadion absolvierten, dem sich auch der Präsident unterzog. Ihm war es ein Bedürfnis, etwas klar zu stellen: Spieler, deren Verträge auslaufen, müssen den KFC Uerdingen nicht automatisch verlassen, der Verein will sich nicht von allen trennen. Sie haben in den kommenden Wochen durchaus die Möglichkeit, sich für eine Vertragsverlängerung zu empfehlen. „Alle haben die Chance, auch in der kommenden Saison beim KFC zu spielen“, sagte Ponomarev. Immerhin hat der KFC gleich zehn Spieler, deren Verträge am Saisonende auslaufen.