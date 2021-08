Sportlich droht Desaster : Insolvenzverwalter ist der Hoffnungsträger des KFC

Der KFC-Vorstand mit Christoph Lenz (von links), Sven Hartmann, Damien Raths und Andreas Scholten zahlt gehörig Lehrgeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der KFC Uerdingen stellt einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, spielt aber trotzdem in der Regionalliga. Mit einem schwachen Kader und neun Punkten Abzug sind sie der Abstiegskandidat Nummer eins.

Die Zukunft des KFC Uerdingen bleibt ungewiss. Der Vorstand hat sich zu einem Balanceakt entschlossen, der äußerst gewagt ist. Er hat beim Amtsgericht Krefeld die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt, will aber in der Fußball-Regionalliga starten. Aufgrund des Insolvenzantrags bekommt der Verein neun Punkte abgezogen. Zum Saisonauftakt am 14. August muss der KFC bei Rot-Weiß Oberhausen antreten.

Die Uerdinger Verbindlichkeiten sollen sich auf rund 800.000 Euro belaufen, wobei etwas die Hälfte der Summe das Finanzamt fordert. Der Vorsitzende Damien Raths und seine Mitstreiter hatten in den vergangenen Wochen nach Geldgebern oder Möglichkeiten einer Finanzierung gesucht, um eine Insolvenz zu vermeiden. Doch der „Schritt wurde unausweichlich, nachdem ein fest zugesagtes Darlehen, das in der Saisonplanung ein wichtiger Baustein von vielen war, kurzfristig doch nicht bereitgestellt wurde“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Dieser Umstand ist allerdings auch der Unerfahrenheit des Vorstands geschuldet, der vom Verwaltungsrat eingesetzt wurde. „Wir haben dennoch bis zur letzten Minute alles versucht, diesen Schritt umgehen zu können, da ein Insolvenzverfahren natürlich auch mit Unwägbarkeiten verbunden ist.“

Info Konkurrenten machen sich größte Sorgen Die Skepsis und Enttäuschung der anderen 19 Regionalligisten ist riesengroß. Sie befürchten, dass sie einen klammen Verein mit durch die Saison schlüren, der sportlich zu schwach ist und im Winter oder Frühjahr finanziell endgültig kollabiert. Die Aktion des KFC wird mit Argusaugen begleitet.

Mindestens ebenso groß sind die Unwägbarkeiten, die sich mit dem Spielbetrieb in der Regionalliga ergeben. „Natürlich sind die zu erwartenden neun Punkte Abzug ein dickes Brett, das wir bohren müssen", sagt Raths. „Wir werden jedoch alles dafür tun, eine Mannschaft auf den Platz zu schicken, die auch unter diesen Umständen die Möglichkeit hat, die Klasse in der Regionalliga zu halten."

Genau diesbezüglich bestehen jedoch größte Zweifel. So hatten Jugendleiter Patrick Schneider und Junioren-Trainer Dmitry Voronov, die die sportliche Leitung übernommen haben, zuletzt zwölf Spieler beim Training, die meisten ziemlich jung. Ein Trainer mit jahrzehntelanger Erfahrung im obersten Amateurbereich, der bei den Übungen zuschaute, erkannte bei nur wenigen Regionalligaformat, bei einigen lediglich Landesliga-Niveau.

Selbst wenn sich in den kommenden Tagen personell noch etwas tun sollte, so ist kaum damit zu rechnen, dass der KFC mit einer wettbewerbsfähigen Mannschaft in die Saison startet. Die Vorbereitung war so schlecht wie bei keinem anderen Regionalligisten, kein einziges Testspiel wurde bestritten. All das dürfte weitere Konsequenzen nach sich ziehen – nicht nur sportlich, auch wirtschaftlich. „Die erstellte Etatplanung für die kommende Saison basiert auf konkreten Angeboten und konservativ gerechneten Ticketeinnahmen. Damit lässt sich der Spielbetrieb in der Regionalliga West finanzieren“, heißt es in der Mitteilung des Vereins weiter. Doch sollte es nicht verwundern, wenn die erhofften Einnahmen weiter wegbrechen angesichts eines sportlich womöglich sehr schwachen Abschneidens.