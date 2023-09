Pokalspiel gegen MSV in der Grotenburg So hilft der KFC Uerdingen der Stadt und der Polizei

Die Stadt will das Heimspiel. Nachdem die Stadt Krefeld deutschlandweit für negative Schlagzeilen gesorgt hatte, weil die Sanierung der Grotenburg so lange dauerte und die Blau-Roten in fremden Städten spielen mussten, dürfte der Stadt sehr daran gelegen gewesen sein, eine weitere derartige Blamage zu verhindern. So ermöglicht die Stadt das Pokalspiel „durch die sehr kurzfristige Umpriorisierung von verschiedenen Baumaßnahmen“, wie der Verein mitteilt.