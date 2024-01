Dämpfer vor der Aufholjagd KFC-Torjäger Hinata Gonda erlitt einen Innenbandriss

Die Aufholjagd des KFC Uerdingen in der Fußball-Oberliga ist zwar nicht abgeblasen, hat aber einen gehörigen Dämpfer bekommen, noch bevor es in der Meisterschaft am 18. Februar weitergeht. Hinata Gonda, der die Torschützenliste bei den Blau-Roten anführt, erlitt im Testspiel bei Fortuna Düsseldorf II (0:2) einen Innenbandriss und muss vier Wochen eine Schiene tragen und pausieren, ehe er das Training wieder aufnehmen kann. „Das ist natürlich bitter“, sagte Trainer Marcus John, als er die Nachricht erfuhr. „Aber ich hatte es befürchtet. Ich habe genau gesehen, wie er das Knie überdehnt hat und weggeknickt ist. Dass er bei Verlassen des Platzes gestützt werden musste, zeigte mir, dass es eine schlimmere Verletzung ist.“