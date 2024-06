Erfolg mit fadem Beigeschmack Alle leiden beim KFC Uerdingen unter dem Führungs-Chaos

Aber woher sollen jetzt die Gehälter für Mai und Juni sowie die Aufstiegsprämien kommen? Kein Problem, der Dauerkartenverkauf für die kommende Saison wird das nötige Geld in die klamme Kasse spülen. Und was dann? Das weiß niemand, auch nicht, wie hoch die Verbindlichkeiten jetzt sind, denn es fehlt nicht nur an sportlicher, sondern vor allem wirtschaftlicher Expertise. Aber das ist ein ganz anders Thema.