Neuer Cheftrainer beim KFC : Daniel Steuernagel übernimmt Uerdingen

Krefeld Die Suche nach einem neuen Cheftrainer ist beendet. Der KFC Uerdingen hat Daniel Steuernagel verpflichtet.

Der KFC Uerdingen ist immer für eine Überraschung gut. Der Fußball-Drittligist hat Daniel Steuernagel als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 39 Jahre alte Fußballlehrer war zuletzt beim Regionalligisten Kickers Offenbach in der Verantwortung. Steuernagel wird der bisherige Interimstrainer Stefan Reisinger als Teamchef zur Seite stehen.

„Wir freuen uns sehr über diese Lösung“, sagt Stefan Effenberg, Manager Sport des KFC. „Stefan Reisinger hat in den vergangenen Wochen gute Arbeit geleistet. Wir sind uns sicher, dass wir in der neuen Konstellation wieder in die Erfolgsspur finden werden.“