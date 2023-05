Ein persönlicher Rückblick KFC-Vorsitzender Damien Raths nennt die Bedingung für seinen Rücktritt

Ich bin jetzt seit fast zwei Jahren Vorsitzender des KFC. Mir hat die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen, der Stadt, den Menschen, den Fans, der Presse und den Sponsoren sehr gut gefallen. Und wir waren auf einem sehr guten Weg, diesen Traditionsverein wieder aufzubauen. Wir haben den Verein erfolgreich durch die zweite Insolvenz in kürzester Zeit geführt. Wir haben uns – als bislang einziger Verein – gegen einen Punktabzug in der Insolvenz gewehrt. Wir haben die Rückkehr in die Grotenburg möglich gemacht, auch dank der großartigen Hilfe der Grotenburg Supporters, die uns auch beim Umzug in unsere neue Geschäftsstelle direkt am Stadion tatkräftig unterstützt haben. In Planung sind ein neuer Fanshop, ein neues Büro für die sportliche Leitung sowie ein Logenbereich auf Containerbasis im Stadion.