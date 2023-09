Auswärtsspiel in Hilden Co-Trainer Kenia ein Stammelf-Kandidat

Große Hoffnung auf einen Einsatz in der Startelf kann sich Levan Kenia machen: „Er war nach seiner Einwechselung an zwei Toren beteiligt und hat damit maßgeblich zum Sieg beigetragen. Mit seiner hohen Ballsicherheit ist er eine Alternative für das linke Mittelfeld. Seine Art zu spielen reißt auch die anderen mit“, lobt John seinen spielenden Co-Trainer. Ob Stürmer Pascal Weber, der in der vergangenen Winterpause aus Hilden zum KFC gewechselt ist, gegen seine ehemaligen Mannschaftskameraden mitwirken kann, das stand am Freitag noch nicht fest: „Er hat sich im Training am Knie verletzt, da müssen wir noch abwarten. Wenn er fit ist, ist er aber Kandidat für die Startelf“, ließ John durchblickten. Ansonsten wollte sich der Trainer noch nicht festlegen, wer denn für die nötigen Offensivaktionen sorgen soll: „Wir haben für vier Positionen sechs oder sieben gute Leute. Spieler, die an ein oder zwei Toraktionen beteiligt sind, oder sogar einen Treffer erzielt haben, können sich im folgenden Spiel Hoffnung auf einen Einsatz in der Startelf machen“, nennt John den Parameter für die Startformation.