1:1 im Trainingsspiel : Kinsombi trifft beim Test gegen Borussia

Christian Kinsombi, der hier von den beiden Gladbachern Mika Hanraths ( links) und Julian Niehues in die Zange genommen wird, erzielte den späten Treffer zum 1:1-Ausgleich. Foto: brauer

Krefeld Fußball-Drittligist KFC Uerdingen trennte sich am Donnerstag vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 1:1. Trainer Daniel Steuernagel sah einen engagierten Auftritt seines Teams.

Der KFC Uerdingen war am Donnerstag bei Borussia Mönchengladbach zu Gast - zum Trainingsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Obwohl es nicht um Meisterschaftspunkte ging, war der Drittligist hoch motiviert gegen den Bundesligaspitzenreiter. „Es wäre auch schlimm, wenn man gegen so eine Mannschaft nicht motiviert wäre“, machte Trainer David Steuernagel nach dem 1:1 deutlich.

Die Motivation war den Gästen, die zu Beginn im 4-4-2 agierten, anzumerken. In der Anfangsphase hatte der KFC leichte Vorteile und hatte in Person von Tobias Rühle die erste Chance, die Jan Olschowksy im Tor der Borussen allerdings relativ mühelos entschärfte. Ansonsten verliefen die ersten 30 Minuten ohne klare Torchancen auf beiden Seiten. Erst ein Freistoß des Gladbachers Raffael brachte etwas Gefahr, ging letztendlich aber doch deutlich über das Gehäuse.

Uerdingen wechselte in der Pause dreimal und stellte das System in der Folge auf 4-2-3-1 um. Pflücke übernahm die Rolle des offensiven Mittelfeldspielers. Überfallartig begannen die Gäste dann die zweite Halbzeit. Über mehrere Stationen kam der Ball im Strafraum zu Osawe, der den gerade eingewechselten Gladbacher Schlussmann nicht überwinden konnte.

Nach 54 Minuten schaffte es der Favorit dann allerdings doch in Führung zu gehen. Nach einer Ecke sprang der Ball durch den Strafraum bis Innenverteidiger Tom Gaal ihn mit der Brust zur Führung über die Linie drückte (50.). In der Phase nach der Gladbacher Führung gestaltete sich das Spiel zunächst ausgeglichen. Die größte Chance hatte in dieser Phase Tom Boere, der zuvor für Osayamen Osawe gekommen war. Der niederländische Angreifer zog aus halbrechter Position ab, aber auch diesen Versuch vereitelte der neue Gladbacher Torwart Jonas Kersken.