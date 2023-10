0:1 beim SV Sonsbeck KFC Uerdingen blamiert sich beim Abstiegskandidaten

Marcus John hatte es geahnt und gewarnt. „Das sind heute die genau umgekehrte Vorzeichen wie am Mittwoch beim Pokalspiel gegen den MSV Duisburg“, erklärte der Trainer des KFC Uerdingen. „Da waren wir Außenseiter, hatten nichts zu verlieren, während der MSV das Spiel machen musste. Heute ist Sonsbeck in unserer Rolle von Mittwoch und wir sind in der des MSV.“ Und so kam es dann tatsächlich. Wie im Pokal, so setzte sich nun auch in der Meisterschaft der Oberliga der Außenseiter durch. Der KFC Uerdingen unterlag beim SV Sonsbeck mit 0:1 (0:0).