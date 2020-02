KFC Uerdingen : Barry verdrängt Großkreutz und Bittroff

In Unterhaching lief Boubacar Barry (li.), hier im Laufduell mit Markus Schwabl, zum ersten Mal in seiner neuen Rolle auf. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Der offensive Mittelfeldspieler des KFC Uerdingen fühlt sich auf seiner neuen Postion hinten rechts sehr wohl.

Es gibt den Spruch, dass manche Menschen zu ihrem Glück gezwungen werden müssen. Dieser könnte auf Boubacar Barry zutreffen, denn als am 23. Juli des vergangenen Jahres die Leihe des 23-jährigen 18-fachen Jugend-Nationalspielers von Werder Bremen bekannt gegeben wurde, sah ihn sowohl der damalige Trainer Heiko Vogel als auch das Nachfolgeduo Daniel Steuernagel / Stefan Reisinger im offensiven rechten Mittelfeld zu Hause. 22 Ligaspiele hat der KFC seit der Verpflichtung Barrys absolviert. Und trotz einer zwischenzeitlichen Schulterverletzung wirkte der in Conakry, Guinea geborene Barry, der neben der Staatsbürgerschaft Guineas auch die deutsche besitzt, in nicht weniger als 19 Partien mit, stand sogar zwölf Mal in der Startelf.

Doch so ganz zufrieden war Teamchef Reisinger dann doch nicht. „Mir fehlen Tore oder auch Torvorlagen von Barry“, gab der unlängst zu Protokoll. Und führte – halb gezwungen – selbst eine Änderung herbei. Als beim Auswärtsspiel in Unterhaching die beiden etatmäßigen Rechtsverteidiger – Kevin Großkreutz aus Leistungsgründen, Alexander Bittroff verletzt – nicht zur Verfügung standen, machte Reisinger aus der Not eine Tugend und beorderte Barry eine Stufe nach hinten auf die Position des rechten Außenverteidigers. Und der machte seine Sache gut, ließ nicht nur hinten nichts anbrennen, sondern setzte auch noch etliche Akzente nach vorne. Wobei er bei der Erledigung seiner Defensivaufgaben von seiner Schnelligkeit profitierte.

info Bis Ende Juni von Werder Bremen ausgeliehen Boubacar Barry wurde am 15. April 1996 in Conakry im westafrikanischen Guinea geboren. Fußballerisch ausgebildet wurde er beim Karlsruher SC, für den er bereits in der 2. Liga spielte. Für die deutschen Auswahlmannschaften U18, U19 und U20 lief er insgesamt 18 Mal auf. Noch bis 30. Juni 2020 ist Barry vom SV Werder Bremen an den KFC Uerdingen ausgeliehen.