Vor dem Spiel beim SV Wehen Wiesbaden : KFC Uerdingen bezieht am Spieltag ein Tageshotel

Krefeld Der KFC Uerdingen gastiert am Montag um 19 Uhr beim Aufstiegsaspiranten SV Wehen Wiesbaden. Da die Anreise kurz ist, wird auf eine Übernachtung vor dem Spiel verzichtet. Eine Sparmaßnahme des Insolvenzklubs.

Wenn nicht gespielt und nicht trainiert wird, kann sich auch keiner verletzen. Daher fährt der KFC Uerdingen am Montag mit voller Kapelle zum Meisterschaftsspiel beim SV Wehen Wiesbaden, das um 19 Uhr angepfiffen wird. Es fehlen nur die beiden Langzeitverletzten Jan Kirchhoff und Osayamen Osawe, die in dieser Saison wahrscheinlich auch nicht mehrzum Einsatz kommen werden sowie Edvinas Girdvainis, der in der Begegnung beim FC Bayern München II einen Innenbandriss erlitt. „Ich gehe davon aus, dass er Ende März wieder einsatzfähig sein wird“, sagte Trainer Stefan Krämer. Da der zuletzt wegen der fünften gelben Karte gesperrte Christian Dorda wieder spielberechtigt ist, kann der Ausfall von Girdvainis kompensiert werden, indem Gino Fechner in die Innenverteidigung rückt und Dorda wieder