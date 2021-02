Heimspiel-Chaos : KFC Uerdingen spielt fortan in Lotte - Partie am Samstag fällt aber aus

Ein Plakat an der Krefelder Grotenburg mit dem KFC-Wappen und der Aufschrift „Lasst Tradition nicht untergehen“. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Drittligist KFC Uerdingen wird seine restlichen Heimspiele in der laufenden Saison im knapp 170 Kilometer entfernten Lotte austragen. Auch das Hin und Her um die für Samstag angesetzte Partie gegen den FSV Zwickau hat vorerst ein Ende gefunden.

Die Stadionfrage beim KFC Uerdingen ist gelärt. Der Drittligist wird seine restlichen Heimspiele in der laufenden Saison im Stadion der Sportfreunde Lotte austragen. Die spielleitende Stelle des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat eine entsprechende örtliche Verlegung der Partien in Abstimmung mit dem KFC und dessen Insolvenzverwalter sowie den Sportfreunden Lotte veranlasst. Der Umzug ist erforderlich, da der KFC Uerdingen aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, seine bisherige Spielstätte in Düsseldorf zu nutzen. Lotte ist nach Duisburg und Düsseldorf bereits die dritte fremde Heimspiel-Spielstätte für die Krefelder.

„Im Rahmen der Corona-Sonderregelungen zum Spielbetrieb sind hier erleichterte Möglichkeiten bei finanziellen Schwierigkeiten der Klubs in der laufenden Saison geschaffen worden. Die Sondererlaubnis für den Wechsel nach Lotte gilt ausdrücklich nur für den Rest der Spielzeit 2020/2021“, teilte der DFB mit.

Das anstehende Heimspiel der Uerdinger am Samstag (14.00) gegen den FSV Zwickau kann allerdings noch nicht in Lotte ausgetragen werden und ist vom DFB abgesagt worden. Aufgrund der starken Schneefälle und durchgehenden Frosts sei „die Bespielbarkeit des Platzes trotz Einsatzes der Rasenheizung bis Samstag nicht herzustellen“. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest. Für den KFC ist es bereits die vierte Absage in diesem Jahr. Zuvor waren auch schon die Partien gegen den FC Ingolstadt, in Meppen und gegen Hansa Rostock ausgefallen.

Nach der Absage der Partie gegen Zwickau kommt es bei der Premiere in Lotte nun zum Niederrheinderby. Nach aktuellem Stand ist die erste Partie das Duell mit dem MSV Duisburg am Sonntag, 28. Februar (14 Uhr). Das Hinspiel hatten die Krefelder mit 2:0 gewonnen. Insgesamt neun Heimspiele muss das Team von Trainer Stefan Krämer in der laufenden Saison noch absolvieren.

(old/sid)