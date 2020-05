DFB-Entscheidung wird am Freitag erwartet : KFC Uerdingen bereitet sich auf den Neustart vor

Abstandsregel gewahrt (von links): Adam Matuschyk, Fitnesstrainer Ruben Solis und Dominic Maroh. Foto: Thomas Schulze

Krefeld Die Videokonferenz des DFB mit den Managern der dritten Liga soll am Freitag Klarheit bringen. Dabei wird das Wochenende am 23. Mai als Termin für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs favorisiert.

Nachdem in der ersten und zweiten Liga ab Mitte Mai der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann, sollen heute die Weichen für dritte Liga gestellt werden. Am Nachmittag wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gemeinsam mit den Managern der 20 Drittligisten per Videokonferenz tagen.

Inzwischen hat sich ein deutlicher Trend zur Fortsetzung herauskristallisiert. Neben dem DFB ist auch die Mehrheit der Vereine für eine sportliche Beendigung der Saison, wenngleich sie nur gehört werden und die Entscheidung beim Verband liegt. „Wir gehen davon aus, dass in diese Öffnung neben der Bundesliga und 2. Bundesliga auch unter dem Aspekt der Gleichbehandlung von Berufsfußballerinnen und -fußballern ebenso die unter dem Dach des DFB organisierten Profispielklassen der 3. Liga und Flyeralarm Frauen-Bundesliga sowie der DFB-Pokalwettbewerb grundsätzlich eingeschlossen sind, zumal das gemeinsam von DFB und DFL erarbeitete Hygienekonzept selbstverständlich auch dort voll umfänglich umgesetzt wird“, sagte DFB-Präsident Fritz Keller.

Dass einige Vereine, die gegen die Fortsetzung der Spielzeit waren, nun behaupten, die Vorgaben seien in ihrem Stadion nicht umzusetzen, ist zweifelhaft; schließlich handelt es sich um Drittliga-, in vielen Fällen gar um Zweitligastadien. Dass einige Kommunen den widerwilligen Vereinen zu Hilfe eilen und eventuell Sportstätten weiterhin sperren wollen, ist bemerkenswert. Der DFB sollte sich davon nicht entscheidend unter Druck setzen lassen – notfalls müssten die Mannschaften in anderen Städten trainieren und spielen oder sich aus der Liga zurückziehen.