Drei Testspiele für das neue Team KFC Uerdingen belegt beim Turnier Platz zwei

Beim Emscher-Insel-Cup in Oberhausen belegte der KFC Uerdingen am Samstag den zweiten Platz. Das Turnier fand anlässlich des 120-jährigen Bestehens vom SC Rot-Weiß Oberhausen statt. Die Gastgeber sicherten sich am Ende Platz eins. Dritter wurde der Wuppertaler SV vor der U21 des englischen Zweiligisten Middlesbrough. Insgesamt standen die Spiele auf mäßigem Niveau.

Der KFC, der seinen Kader für den Meisterschaftstart in zwei Wochen gegen die SF Lotte noch nicht komplett hat, deutete aber gegen Wup-pertal und Oberhausen an, dass er in der Regionalliga mithalten kann. Cheftrainer Michael Dinzey schickte in den Turnierspielen, die jeweils über 45 Minuten gingen, immer wieder neue Formationen mit einigen Probespielern aufs Feld. Im Tor kam in den ersten beiden Partien Marvin Gomoluch, der gegen Wuppertal seinen Kasten sauber hielt, aber bei der 0:1-Niederlage gegen Oberhausen an der Flanke vorbeirauschte, die Pierre Fassnacht zum Siegtreffer einköpfte, zum Einsatz.