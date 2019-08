Der Druck wächst : KFC Uerdingen in Münster zum Siegen verdammt

Es läuft nicht, wie gewünscht. Händeringend versucht Heiko Vogel, auf seine Mannschaft Einfluss zu nehmen. Foto: Revierfoto

Krefeld Seit vier Monaten ist Heiko Vogel Trainer des KFC Uerdingen. Unter seiner Leitung soll alles besser werden. Doch die bisherige Punktausbeute ist mager. Beim Spiel in Münster muss er mit der Mannschaft in die Erfolgsspur finden.

Heiko Vogel macht gute Miene zum schlechten Spiel. Nach der 0:3-Niederlage gegen den FC Ingolstadt sagte er, seine Mannschaft habe eine gute Leistung geboten und deutliche Fortschritte gemacht. Das sah allerdings nicht jeder so. Was das Spiel betrifft, so urteilte sein Kollege Jeff Saibene, er sei nur mit dem Ergebnis zufrieden, nicht aber mit der Art und Weise.

Wie kommt Vogel zu seiner Einschätzung? Eine Möglichkeit ist, dass er sich schützend vor seine Spieler stellen und ihr Selbstvertrauen stärken will. Das wäre verständlich, wenngleich er intern deutlich kritischere Worte finden müsste. Das soll aber nicht geschehen sein. Bereits nach den Spiele gegen Unterhaching und in Großaspach (jeweils 2:2) sowie gegen Dortmund (0:2) hatte Vogel sich nur lobend über seine Mannschaft geäußert. Er sei „mega stolz“ hatte er gesagt, nachdem sie gegen Unterhaching in Unterzahl einen Rückstand aufgeholt und in Großaspach in der Nachspielzeit ausgeglichen hatte. Wenngleich die Einstellung professionell und die Moral intakt waren, so sind die Defizite doch unübersehbar.

info Die Stationen des Uerdinger Trainers Heiko Vogel ist 43 Jahre alt und in Bad Dürkheim geboren. Spieler In der Jugend spielte er beim TuS Wachenheim und FC Haßloch, bei den Senioren für den SV Edenkoben. Trainer 13 Jahre arbeitete er beim FC Bayern München, zudem in Ingolstadt, Basel und Graz. Seit dem 30. April ist er beim KFC.

Vogel hat das Team extra Ende April und nicht erst zur neuen Saison übernommen, um Stärken und Schwächen auszuloten, um die Spieler kennen zu lernen, um die notwendigen Personalentscheidungen treffen zu können. Der Plan ist nicht aufgegangen. Im Gegenteil, die Zahlen deuten nicht auf eine Trendwende oder gar einen Aufschwung hin.

Seit dem Jahreswechsel befindet sich der KFC in einem atemberaubenden Sturzflug. Seitdem gab es in 23 Meisterschaftsspielen lediglich drei Siege. Und unter der Leistung von Trainer Vogel holte die Mannschaft saisonübergreifend in acht Spielen einen Sieg und drei Unentschieden. All das zeigt, dass Vogel unter Druck gerät. Auch den ignoriert er. „Ich spüre keinen Druck“, behauptet er. „Im August oder September ist noch keine Meisterschaft entschieden worden.“ Das ist zwar richtig, aber auch in dieser frühen Saisonphase kann eine Mannschaft wertvollen, möglicherweise entscheidenden Boden verlieren.

Es ist daher höchste Zeit, dass Vogel mit dem KFC die Wende gelingt. Denn sollten die nächsten drei Spiele – bei Preußen Münster, gegen Eintracht Braunschweig und im Pokal bei Rot-Weiss Essen – nicht gewonnen werden, würden die ambitionierten Ziel der Uerdinger in geradezu unvorstellbare Ferne rücken und die Unruhe im Verein deutlich größer werden.