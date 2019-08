Uerdinger Geschenke : Erst Blumen, dann Punkte für Beister

Krefeld Der KFC Uerdingen verliert gegen den Spitzenreiter FC Ingolstadt 0:3. Zwei Treffer fallen erst in der Nachspielzeit. Die Niederlage ist verdient, aber zu hoch. Der Saisonstart ist verpatzt.

Den Wechsel von Maximilian Beister wollten alle: der Spieler, der FC Ingolstadt und der KFC. Dabei haben die Uerdinger nicht vergessen, was sie dem Torjäger zu verdanken haben – den Aufstieg in die Dritte Liga, den Sieg im Pokal-Halbfinale in Essen und damit auch im DFB-Pokal das Los Borussia Dortmund. Und weil der Wechsel einvernehmlich geschah, wurde Beister vor dem Spiel noch einmal verabschiedet. Er bedankte sich beim KFC und den Fans „für die tolle Zeit, an die er sich gern erinnert: die Spiele gegen Mannheim, den Aufstieg und die Grotenburg“. Der Applaus der Fans war ihm gewiss.