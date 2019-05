René Vollath zurück im KFC-Tor : Der Dirigent kehrt zurück

René Vollath verfügt über Erfahrung. Kommunikation gehört zu seinen Stärken, so dass er in der Lage ist, die Defensive der Uerdinger zu dirigieren. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Zwei Monate nach seinem Innenbandriss im Knie kehrt KFC-Torhüter René Vollath im Auswärtsspiel bei Hansa Rostock wieder zwischen die Pfosten zurück. Die Uerdinger fahren mit einer Rumpftruppe an die Ostsee.

Heiko Vogel meistert die Situation souverän. Er tappt in keine der möglichen Fallen, sondern gibt sich auskunftsfreudig und positiv. Der KFC habe zuletzt für viele Schlagzeilen gesorgt, wird er gefragt. „Ja, wir hatten eine schöne Medienpräsenz“, antwortet er. Natürlich habe er gewusst, zu welchem Klub er gehe, sagt der neue Trainer des KFC Uerdingen. „Ich bin doch kein Ignorant. Aber ich lebe in der Gegenwart und blicke in die Zukunft. Ich bin davon überzeugt, dass wir demnächst wieder positive Schlagzeilen schreiben, jedenfalls werde ich das Meine dafür tun.“