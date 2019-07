Dritte Liga : Der KFC Uerdingen besiegt sich in München selbst

Andreas Maxsö (links) bejubelt in München das 1:1 mit dem Torschützen Franck Evina. Foto: Stefan Brauer

München Der KFC Uerdingen hat sich quasi selbst geschlagen. Beide Gegentreffer bei der 1:2-Niederlage in der Dritten Liga beim FC Bayern München II waren vermeidbar, ebenso die frühe gelb-rote Karte von Dennis Daube.

Als der Bus 75 Minuten vor dem Spielbeginn an der Grünwalder Straße vorfuhr, stieg Lukas Königshofer als Erster aus – die Nummer eins. Er hatte beim Auftakt gegen Halle (1:0) die drei Punkte festgehalten. Nicht mit dabei waren Kapitän Jan Kirchhoff (Schlag aufs Knie) und Dominic Maroh (muskuläre Probleme) sowie die Langzeitverletzten Adam Matuschyk, Osayamen Osawe und Adriano Grimaldi. Trainer Heiko Vogel hatte die Mannschaft gegenüber der Partie gegen Halle nur auf einer Position geändert und Dennis Daube für Kirchhoff aufgeboten.

Die Kulisse war enttäuschend. Nur 2.164 Zuschauer, darunter 100 Uerdinger, waren gekommen. Das lag vor allem auch daran, dass es Knatsch in der Bayern-Familie gab. Anders als in der Regionalliga verlangen die Roten nach dem Aufstieg des Talentschuppens in die Dritte Liga Eintritt. Das haben einige tatsächlich nicht verstanden und dem Team den Rücken gekehrt.

Nach der 1:3-Niederlage in Würzburg wollte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß, Sohn des Ex-Torjägers Dieter (war auf der Tribüne) und Neffe des Präsidenten Uli, unbedingt die ersten Punkte einfahren. Doch die Anfangsphase gehörte den Gästen, die das Spiel bestimmten und nach fünf Minuten ihre erste Möglichkeit hatten. Doch die Youngster legten den Respekt ab und suchten nun ihre Chance. Die hatte Batista Meier in der neunten Minute, der zwei Gegenspieler vernaschte, aber dann bei seinem Pfostenschuss Pech hatte. Die schnellen und spielfreudigen Gastgeber übernahmen das Kommando und Königshofer rettete erstmals in höchster Not. Doch in der 24. Minute passierte es. Während die Uerdinger noch zum Schiedsrichter schauten, führten die Bayern einen Freistoß blitzschnell aus und gingen verdient durch Kwasi Wriedt in Führung. Die jungen, hellwachen Bayern hatten die Uerdinger Routiniers überrumpelt.

Und es kam noch schlimmer. Dennis Daube, der früh verwarnt worden war, sah sechs Minuten vor der Pause die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels. War das schon die Vorentscheidung? Nichts sprach in dem Moment für den KFC, der genau da zuschlug. Nach einem von Roberto Rodriguez kurz ausgeführten Freistoß flankte Kevin Großkreutz in den Strafraum, und Franck Evina köpfte zum 1:1 ein.

Nach dem Wechsel wollten die Gäste in Unterzahl das Spiel stabilisieren und versuchen, einige Nadelstiche zu setzen. Das gelang zunächst, aber dann kam Oliver Batista Meier auf 18 Metern frei zum Schuss und hämmerte den Ball in den Winkel. Auch dieser Gegentreffer war durchaus vermeidbar. So machten sich die Uerdinger das Leben selbst schwer.

Die Bayern drängten auf die Entscheidung, boten ansehnlichen Fußball, allerdings mangelte es ihnen in vielen guten Szenen am Ende an Durchschlagskraft. Derweil lauerten die Uerdinger auf den einen entscheidenden Ballverlust des Gegners, um ihn auszukontern. Doch die Bayern gaben sich diese Blöße nicht und hatten Glück, als sie Sekunden vor Schluss bei einem Schuss von Aigner auf der Linie retten konnten.

Bayern München II - KFC Uerdingen 2:1 (1:1)

Bayern München II Früchtl - Rochelt, Mai, Daniliuc, Mayer (46. Stanisic) - Welzmüller, Kern - Zylla, Batista Meier (68. Dajaku), Zirkzee (77. Will) - Wriedt

KFC Uerdingen Königshofer - Großkreutz (79. Guenouche), Lukimya, Maxsö, Dorda - Rühle (46. Gündüz), Daube, Mbom, Evina (72. B. Barry) - Aigner, R. Rodriguez