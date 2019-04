Beschluss des Managements : KFC beantragt keine Lizenz für die Regionalliga

Krefeld (ths) Der KFC Uerdingen hat keine Lizenz für die Fußball-Regionalliga beantragt. Sollte die Mannschaft absteigen, so müsste sie in der kommenden Saison in der Oberliga spielen. „Das ist keine Zockerei, sondern ein Beschluss des Managements“, sagte Geschäftsführer Frank Strüver.

