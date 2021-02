Kein Eigenverwaltungsverfahren : KFC Uerdingen ändert Antrag - Insolvenzverfahren eröffnet

Krefeld Einen aus der Not geborenen Strategiewechsel hat der KFC Uerdigen vorgenommen. Anstatt eines Eigenverwaltungsverfahrens beantragte der Fußball-Drittligist nun die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.

Der KFC Uerdingen hat beim Amtsgericht Krefeld den Antrag umgestellt und anstatt der Eröffnung eines Eigenverwaltungsverfahren die Eröffnung eines Insolvenzverfahren beantragt (Aktenzeichen 91 IN 3/21). Das bestätigte der stellvertretende Pressereferent, Richter Tenhofen, am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion.

Das Gericht gab dem Antrag statt und bestellte den Düsseldorfer Rechtsanwalt Claus-Peter Kruth zum vorläufigen Insolvenzverwalter . Er prüft nun, ob Gründe vorliegen und ob genügend Masse vorhanden ist, um das Verfahren zu eröffnen. Zudem obliegt ihm nun in allen die Finanzen betreffenden Fragen die Entscheidung, zum Beispiel auch darüber, ob und zu welchen Konditionen eine Heimspielstätte angemietet wird.

Bereits Anfang November hatte der damalige KFC-Präsident Mikhail Ponomarev öffentlich gemacht, dass der Verein und die GmbH in wirtschaftliche Schieflage geraten sei. Um einem möglichen Vorwurf der Insolvenzverschleppung zu entgehen, hatte der KFC bei Gericht den Antrag gestellt. Wahrscheinlich stellte er den Antrag um, weil die Hürden für ein Eigenverwaltungsverfahren seit dem Jahreswechsel deutlich höher sind.

Ungelöst sind auch die Probleme des Vereins im Nachwuchsbereich. Auf dem Kunstrasenplatz vor der Grotenburg, auf dem die Jugend des KFC Uerdingen bislang trainieren und spielen konnte, ist dies wegen der Erweiterung des Zoogeländes nicht mehr möglich. In dieser Woche will die Stadt dem Verein und den 200 Kindern mitteilen, wo sie Ende des Monats spielen können, wenn dies nach der Coronapause möglich sein sollte. Der KFC ist der leistungsstärkste Fußballverein der Stadt im Nachwuchsbereich. Sowohl die A-, als auch die B- und C-Junioren spielen in der Niederrheinliga.