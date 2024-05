Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen will den Aufstieg gegen Schonnebeck perfekt machen

Krefeld · Gegen Schonnebeck kann der KFC Uerdingen am Freitagabend in die Regionalliga West aufsteigen. Dafür braucht es einen Sieg gegen den Tabellenzweiten aus Essen. Levan Kenia glaubt an seine Mannschaft und den Aufstieg.

23.05.2024 , 16:21 Uhr

Trainer Levan Kenia glaubt an den Aufstieg in der Grotenburg am Freitagabend. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Von Marc Fischer