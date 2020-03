Kein Mannschaftstraining : KFC Uerdingen ist im Bereitschaftsmodus

Krefeld Drittliga-Fußball gibt es frühestens wieder ab dem 1. Mai. Beim KFC Uerdingen findet zwar in den kommenden zwei Wochen kein Mannschaftstraining statt, doch die Füße hoch legen, dürfen die Spieler nicht.

Nachdem die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Spielbetrieb für die erste und zweite Liga bis zum 2. April und der Fußballverband Niederrhein bis zum 19. April ausgesetzt hat, ging die 3. Liga noch einen Schritt weiter. Ihre Vertreter vereinbarten mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zunächst einmal bis zum 30. April zu pausieren. Frank Strüver, Geschäftsführer des KFC Uerdingen war beim DFB in Frankfurt vor Ort, die meisten Vereinsvertreter jedoch per Videokonferenz zugeschaltet.

„An erster Stelle stehen Gesundheit und Solidarität“, bekräftigte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, der für die 3. Liga zuständig ist. „Zur effektiven Bekämpfung des Coronavirus’ und Bewältigung der Krise haben wir alle unseren Beitrag zu leisten und die zuständigen Behörden bestmöglich zu unterstützen. Auf uns warten gewaltige Herausforderungen – in der Gesellschaft, im organisierten Sport, in der 3. Liga. Dessen sind wir uns bewusst.“

Der KFC Uerdingen hat sich der Entwicklung angepasst.Das Mannschaftstraining der kommenden zwei Wochen wurde abgesagt. „Das ist eine doofe Situation für alle“, sagt Trainer Stefan Krämer, der kurz nach seinem Amtsantritt gerne mit den Spielern auf dem Platz gearbeitet hätte. „So nutze ich das Telefon, um mit den Spielern, die ich noch nicht so gut kenne, längere Gespräche zu führen.“

Allerdings haben die Spieler nun nicht etwa zwei Wochen frei. Sie haben Trainingspläne an die Hand bekommen, mit deren Hilfe sie sich fit halten sollen. „Die Pläne sind durchaus anspruchsvoll“, sagt Krämer. Mehr noch, die Spieler werden auch kontrolliert, ob sie die Vorgaben erfüllt haben.Die Digitalisierung macht es möglich: Abends schaut sich Athletiktrainer Fabian Illner die digital übermittelten Werte der Spieler genau an. „Wir tun alles, damit die Spieler in guter körperlicher Verfassung bleiben“, sagt Krämer.