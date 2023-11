Interimslösung für vier Monate SC Bayer 05 Uerdingen hilft der Stadt Krefeld aus der Patsche

Fußball-Oberligist KFC Uerdingen kann während der Wintermonate auf dem Gelände des SC Bayer 05 Uerdingen im Covestro Sportpark trainieren. Eine entsprechende Übereinkunft, die spätestens ab 1. Dezember greifen soll und bis Ende März 2024 befristet ist, haben beide Vereine auf Vermittlung der Stadt Krefeld geschlossen. „Es ist ein gutes Signal, dass die Sportfamilie in solchen Fällen zusammensteht“, sagt Stadtdirektor und Sportdezernent Markus Schön, der sich auch persönlich für diese Lösung eingesetzt hatte. „Die beiden Vereine sind hier in vorbildlicher Weise aufeinander zugegangen und haben vorherige Bedenken gemeinsam ausgeräumt. Das hilft dem KFC Uerdingen in der jetzigen schwierigen Situation und wird der Mannschaft im Kampf um die Punkte in der Oberliga hoffentlich einen Schub geben.“ Am Löschenhofweg wird dem KFC ein Rasenplatz mit Flutlichtanlage unter eigener Pflege zur Verfügung gestellt.