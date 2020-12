1:0 gegen Türkgücü München : KFC Uerdingen antwortet auf Unruhe mit einem Sieg

Der Uerdinger Torschütze Heinz Mörschel (Nummer 21) wird von den Mitspielern gefeiert. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Der KFC Uerdingen gibt auf die Unruhe im Umfeld die sportlich beste Antwort. Die Mannschaft besiegt Türkgücü München verdient mit 1:0. Heinz Mörschel erzielt mit einem abgefälschten Schuss in der 26. Minute das Tor des Tages.

Vier Spiele in Folge war der KFC ohne Sieg. Präsident Mikhail Ponomarev hatte seinen Rücktritt spätestens zum Saisonende und die Übergabe der Geschäfte an einen neuen Investor angekündigt. Im Stadtrat hatte eine Mehrheit der umfassenderen Sanierung des Stadions Grotenburg die Zustimmung verweigert. Keine guten Voraussetzungen für die Uerdinger Fußballer. All die Unruhe der vergangenen Tage im Vor- und Umfeld der Begegnung habe jedoch keinen Einfluss auf die Spieler, beteuerte Trainer Stefan Krämer vor der Partie. „Das sind charakterstarke Jungs“, sagte er. „Die beeindruckt das nicht.“ Der Coach behielt recht. Die Blau-Roten zeigten erneut eine gute Leistung und gewannen gegen Türkgücü München verdient mit 1:0.

Der Coach hatte seine Startformation gegenüber dem 0:0 beim Tabellenführer in Dresden auf drei Positionen geändert: Der wieder genesene Christian Dorda kam für Patrick Göbel in die Viererkette, im Mittelfeld spielte Mike Feigenspan für den gesperrten Kolja Pusch und im Sturm ging Adriano Grimaldi anstatt Muhammed Kiprit auf Torejagd. Nach vier sieglosen Spielen sollte gegen den starken Aufsteiger unbedingt wieder ein Dreier her. Derweil bot Türkgücü gleich drei Spieler auf, die in der vergangenen Saison noch das KFC-Trikot getragen hatten: Torhüter René Vollath, Boubacar Barry und Torjäger Tom Boere. „Damit habe ich gerechnet“, meinte Krämer.

Es war zunächst die erwartet ausgeglichene Begegnung, in der Grimaldi allerdings nach nur 65 Sekunden die erste Chance hatte. Den Führungstreffer erzielte allerdings Heinz Mörschel. Der Mittelfeldspieler fasste sich aus 20 Metern ein Herz und sein von Alexander Sorge abgefälschter Schuss landete im Winkel. Es war das dritte Saisontor des 23-Jährigen. Die Pausenführung war verdient, fiel sogar um ein Tor zu niedrig aus.

Unmittelbar nach dem Wechsel hatten die Gastgeber die Chance, die Vorentscheidung zu erzielen. Mike Feigenspan hatte den zweiten Treffer quasi auf dem Fuß, der jedoch vom glänzend reagierenden Torhüter Vollath vereitelt wurde. Die Gäste musste in der Schlussphase kommen und wurden auch offensiver, doch die bereits seit Wochen gut stehende Abwehr des KFC, der die zweitwenigsten Gegentreffer der Liga kassiert hat, stand erneut sicher. Zehn Minuten vor Schluss hatte der KFC die Möglichkeit, bei einem Konter alles klar zu machen, doch war das Abspiel des eingewechselten Kiprit zu unsauber. Zudem ließen Feigenspan und Christian Kinsombi weitere Chancen liegen. So fiel der verdiente Sieg nicht deutlich genug aus. Aber der KFC hatte am Ende auch Glück, dass er nicht noch zwei Punkte verlor, weil Sercan Sararer in der 89. Minute den Außenpfosten traf.