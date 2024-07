Vor dem Meisterschaftsstart Lotte weckt beim KFC Uerdingen Erinnerungen an schwierige Zeiten

Lotte – das klingt, wie ein Mädchenname aus einem Märchen. Tatsächlich aber ist es der Name einer Musikerin und einer Gemeinde im Tecklenburger Land an der Grenze zu Niedersachsen. Letztere ist zumindest Fußballfreunden ein Begriff, denn die dort beheimateten Sportfreunde spielten in der 3. Liga, jetzt in der Regionalliga und gastieren am Samstag (14 Uhr) zum Meisterschaftsauftakt in der Grotenburg beim Aufsteiger KFC Uerdingen. Den Fans der Blau-Roten ist Lotte aber noch aus einem anderen Grund bestens bekannt: aus den unseligen Jahren, in denen ihr Verein fast vier Jahre lang nicht in Krefeld spielen konnte, weil das Stadion Sicherheitsanforderungen nicht genügte.