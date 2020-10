Zwei ärgerliche Situationen : Gegentor und Platzverweis wurmen den KFC

Leon Dajaku bringt den FC Bayern Muenchen II per Kopf in Führung; Verteidiger Christian Dorda und Torhüter Lukas Königshofer haben das Nachsehen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der KFC Uerdingen trennt sich vom FC Bayern München II 1:1. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer zwar weiter sieglos, doch es gab nur zwei ärgerliche Szenen. Die zweite verursachte der Schiedsrichter.

Was sind die größten Unterschiede zwischen einem Länderspiel und einen Drittligaspiel? Eine Antwort darauf gab es am Samstag: Deutschland, 2:1-Sieger in der Ukraine, hatte über 70 Prozent Ballbesitz, das Spielgerät zirkulierte oft, ohne dass der Gegner darauf Druck ausübte, vielmehr stellte er sich in der eigenen Hälfte auf und wartete meist ab.