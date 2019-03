Uerdingen braucht Trendwende: KFC-Trainer Meier hofft auf Torjäger Grimaldi

Krefeld Der im Winter von 1860 München gekommene Adriano Grimaldi brennt nach seiner Sprunggelenksverletzung auf sein Debüt im KFC-Trikot. Gegen Fortuna Köln könnte es endlich so weit sein. Dann soll auch die schwarze Serie der Uerdinger enden.

Dazu benötigt Meier aber einen (kleinen) zeitlichen Abstand. „So eine Negativserie ist fürchterlich“, gesteht er. „Da ist es dann gut, wenn man nach so einer Niederlage wie in Zwickau eine lange Busfahrt vor sich hat. Eine Viertelstunde brauche ich, damit der Adrenalinspiegel sich senkt, dann beginnt die Videoanalyse, wo wir das Spiel aufarbeiten. Wenn ich dann die Fehler sehe, ärgere ich mich derart, dass mir alles im Körper gefriert.“

Nun wäre es an der Zeit, mit dem KFC Uerdingen die Wende zu schaffen. Das ist schwierig, aber nicht unmöglich, weil die Mannschaft den Gegnern meist nicht unterlegen ist. „Wir könnten viel weiter sein, wenn wir nicht so fehlerhaft wären“, sagt Meier. „Wir müssen auch mal zu Null spielen.“ Zuletzt warfen Ballverluste und dummes Zweikampfverhalten die Mannschaft immer wieder zurück. So gab es in den zurückliegenden drei Begegnungen vier Elfmeter gegen den KFC.