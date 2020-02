KFC erwartet Preußen Münster : Uerdingens Sechser sind von zentraler Bedeutung

Krefeld Manuel Konradund Adam Matuschyk haben in den zurückliegenden Wochen gezeigt, wie wichtig sie für ein erfolgreiches Abschneiden des KFC Uerdingen sind. Das wird auch im Heimspiel gegen Preußen Münster so sein.

Es gehört zu den so genannten Fußball-Weisheiten, dass der Sturm ein Spiel gewinnt, aber die Abwehr die Meisterschaft. Entscheidend ist also über die Saison hin gesehen, dass die Abwehr gut steht und die Mannschaft möglichst wenig Gegentore kassiert.

Auf den KFC Uerdingen trifft das in ganz besonderer Weise zu, weil die Mannschaft nicht gerade zu jenen gehört, denen das Etikett Torfabrik anhaftet. Das Team hat in 24 Spielen nur 27 Tore erzielt und damit die drittwenigsten in der Liga – nur Schlusslicht Jena (25) und der Vorletzte Großaspach (22) haben noch seltener ins gegnerische Tor getroffen. Dass die Uerdinger dabei als Tabellensechster bei fünf Punkten Rückstand auf den Zweiten durchaus noch Aufstiegschancen besitzen, verdanken sie somit ihrer Defensive.

In den zurückliegenden Monaten haben Adam Matuschyk und Manuel Konrad gezeigt, welch große Bedeutung heutzutage den so genannten Sechsern, die vor der Viererkette spielen, zukommt – im eigenen Spielaufbau, vor allem aber beim Stören der gegnerischen Offensivkraft. Auf das Duo in der zentralen Position wird es auch im Heimspiel gegen Preußen Münster (Samstag, 14 Uhr) in besonderer Weise ankommen, wo ein Sieg Pflicht ist. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, wenngleich der KFC, bei allem Respekt, auch nicht vor der Leistungsstärke der Westfalen zittern sollte.