Nach der 0:2-Pleite gegen Münster : Uerdingens Matuschyk kündigt eine Reaktion an

Uerdingens Matuschyk kündigt eine Reaktion an

Krefeld Den Mittelfeldspieler des KFC Uerdingen schmerzt die 0:2-Pleite gegen Preußen Münster. Er verspricht eine deutliche Reaktion am Samstag bei Eintracht Braunschweig.

Während die Fußballer der Fortuna und des FC die Stimmung vor den tollen Tagen angeheizt haben, hatten Borussia und vor allem der KFC mit ihren Punktverlusten für Stimmungskiller gesorgt. Auch Adam Matuschyk, der in Köln lebt und diese Tage eigentlich genießt, war das Lachen vergangen. „Wir hatten die große Chance, eine bessere Rolle zu spielen“, sagte er. „Aber die Einstellung war von Anfang an nicht da. Das war vorne und hinten zu wenig.“

Preußen Münster verdiente sich den 2:0-Erfolg aufgrund des Siegeswillens, der Lauffreude und Einsatzbereitschaft. „Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen und mit dem Rücken zur Wand stehen, geben alles“, erklärte Matuschyk. „Und wir haben heute nicht dagegen gehalten. In der Liga muss man aber jede Woche hundert Prozent geben, wenn man punkten will.“ Der Uerdinger Mittelfeldspieler ist jedoch davon überzeugt, dass die Mansnchaft eine Reaktion zeigen wird: „Die Enttäuschung ist sehr groß, weil wir eine große Chance verspielt haben. Aber ich bin kir sicher, dass wir nächste Woche ein anderes Gesicht zeigen.“ Das wird allerdings auch dringend nötig sein, wenn der KFC am Samstag bei Eintracht Braunschweig eine Chance haben will.