0:2 gegen FC Büderich Ex-Uerdinger Kevin Weggen stoppt den Siegeszug des KFC

Der Aufsteiger und Tabellenletzte wollte sich nicht verstecken und suchte sein Heil in der Anfangsphase in der Offensive. Das wiederum überraschte den KFC-Coach nicht, der rund ein halbes Dutzend Spieler der Gäste ausgebildet hat, als er Trainer des Düsseldorfer Vereins SC West war. So hatte Uerdingens Torhüter Marvin Gomoluch zunächst mehr zu tun als sein Gegenüber. Doch dann übernahmen die Platzherren das Kommando und setzten durch einen Distanzschuss von Florian Abel ein erstes Ausrufezeichen. Wenig später verpasste Hinata Gonda den quer durch den Strafraum fliegenden Ball. Die Annäherung an das Büdericher Tor ging weiter und erreichte ihren nächsten Höhepunkt, als Michael Blum wunderbar Pascale Talarski schickte und nach dessen Hereingabe Gianluca Rizzo die Latte traf. Es war nun eine einseitige Partie, in der das Schlusslicht kurz vor der Pause einen Nadelstich setzte, wobei Jan Kühling aus aussichtsreicher Position am langen Eck vorbei schoss. So ging es torlos in die Pause.