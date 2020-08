Drittes Testspiel : KFC trennt sich remis vom VfL Bochum

Bochum Am Samstag bestritt der KFC Uerdingen gegen den VfL Bochum sein drittes Testspiel innerhalb von sieben Tagen. Diesmal mit besserem Ausgang als in den beiden ersten Partien.

Eine große Chance, den KFC in Führung zu bringen, bot sich in der 70. Spielminute dem eingewechselten Ali Ibrahimaj, doch sein strammer Schuss aus 20 Metern strich knapp am Gehäuse vorbei. Doch am Ende blieb es beim torlosen 0:0. Für den Drittligisten, der beim Zweitligisten testete, ein Achtungserfolg, zumal der VfL Bochum in der 82. Minute durch Sebastian Maier einen weiteren Aluminiumtreffer verbuchen konnte.