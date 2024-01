Verstärkung für Uerdingen Stürmer Takumi Yanagisawa geht für den KFC auf Torejagd

Trainer Marcus John freut sich über den Neuen, den er aus gemeinsamer Zeit bestens kennt. Yanagisawa spielt seit fünf Jahren in Deutschland und ging vor Straelen in der Oberliga für den 1. FC Bocholt und TuRU Düsseldorf auf Torejagd. Als Bocholt vor zwei Jahren der Aufstieg in die Regionalliga gelang, war er mit sieben Treffern in 30 Spielen einer der Eckpfeiler in der Mannschaft.