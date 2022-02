Noch ein Neuzugang : Der KFC verstärkt die Abwehr mit Tim Brdaric

Krefeld Der 21-Jährige Verteidiger kommt von Rot-Weiß Koblenz aus der Regionalliga Südwest an den Niederrhein. Sein Vater und Ex-Profi Thomas Brdaric war im Mai 2011 schon U19-Trainer in Uerdingen.

Der Name Brdraric ist sowohl im deutschen Fußball als auch beim KFC Uerdingen keinesfalls unbekannt. Vater Thomas war ein bekannter Bundesligastürmer, der zwischen 1993 und 2008 in 204 Erstligaspielen für Stuttgart, Düsseldorf, Leverkusen, Wolfsburg und Hannover 54 Tore erzielte. Zudem lief er achtmal für Deutschland auf, stand 2002 mit Leverkusen im Finale der Champions-League. Aber auch in Uerdingen erinnert man sich an den Namen Brdaric. Im Mai 2011 – unter Präsident Lakis – trainierte Brdaric die U19 des Vereins.