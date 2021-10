Vor dem Spiel gegen Wuppertal : KFC-Trainer Dimitry Voronov kann mit Kritik gut umgehen

Dimitry Voronov (li.) wurde in den sozialen Netzwerken kritisiert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Trainer will den Tabellenzweiten mit einem kompakten System knacken. Zum Traditionsduell der Fußball-Regionalliga gegen Wuppertal werden Samstag in Velbert 1000 Zuschauer erwartet.

Auch wenn der KFC Uerdingen am Samstag um 14 Uhr als krasser Außenseiter den Wuppertaler SV empfängt, dürfen sich die Gäste ihrer Rolle als Favorit nicht zu sicher sein. „Die Pause nach den beiden englischen Wochen hat uns sehr gut getan. Meine Spieler sind wieder klar im Kopf“, sagte Dimitry Voronov am Freitag. Der Trainer will den Tabellenzweiten mit einem kompakten System knacken: „Der WSV agiert sehr offensiv und lauert auf den zweiten Ball. Da müssen wir uns sehr clever verhalten. Wir müssen auch unsere Torchancen eiskalt nutzen. Viele werden wir sicher nicht bekommen.“