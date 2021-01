Zwei Abgänge : KFC löst die Verträge von Mörschel und Velkov auf

Krefeld Der Fußball-Drittligist reduziert vor Beginn der Rückrunde seinen Kader. Stürmer Heinz Mörschel steht vor einem Wechsel zum Liga-Konkurrenten Dynamo Dresden. Dort war der 23-Jährige bereits im Sommer im Gespräch.

Besonders der vermutliche Wechsel von Mörschel zum Liga-Konkurrenten Dynamo Dresden tut sportlich weh. Der Stürmer erzielte gemeinsam mit Muhammed Kiprit die bisher meisten Treffer (vier) des Teams. Der 23-Jährige sorgte nach seinem Wechsel von Münster nach Krefeld Mitte November im Heimspiel gegen Unterhaching mit zwei Treffern für Furore und gehörte seitdem zur Stammformation. „Heinz Mörschel ist in der Offensive sehr variabel einsetzbar und wird uns in Sachen Durchschlagskraft vor dem Tor weiterhelfen“, sagte KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart im Sommer 2020 nach seinem Transfercoup. Waren die Erwartungen an den 1,90-Meter-Mann damals zu groß? „Ich hatte hier einen schwierigen Start. Ich hätte gerne von Anfang an auf meiner Lieblingsposition, der 8 oder der zehn gespielt. Aber ich musste es annehmen, ganz vorne zu spielen. Da kann ich eigentlich nicht so top sein, wie ich es von mir kenne. Dann musste ich mich halt übers Training empfehlen. Ich glaube, dass ich seit zwei Wochen auch sehr gut trainiere. Gott sei Dank hat das heute so gut geklappt “, sagte er nach dem Sieg gegen Haching.