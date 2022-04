Interview Leonel Kadiata : „Ich schließe nicht aus, für den KFC Uerdingen in der Oberliga zu spielen“

Leonel Kadiata ist der Kapitän des KFC Uerdingen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Interview Krefeld Der Uerdinger Kapitän verrät, warum er sich durchaus vorstellen kann, auch nach dem Abstieg in die Fußball-Oberliga in der kommenden Saison noch das blau-rote Trikot zu tragen.

Leonel Kadiata ist der Kapitän des KFC Uerdingen. Der 28 Jahre alte gebürtige Bonner wurde fußballerisch bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet. Anschließend spiele er für Alfter, Luckenwalde und Oldenburg. Seit dem 13. August ist er beim KFC.

Warum konnte Ihre Mannschaft in Düsseldorf nicht an die Leistungen der Vorwochen anknüpfen?

Kadiata Weil es ein anderes Spiel war, gegen eine Zweitvertretung, und die wollen Fußball spielen. So ist genau das eingetreten, was wir nicht wollten: Wir haben die das Spiel machen lassen und wir haben Räume bespielt, wo sie uns packen wollten. So sit das Tor auch gefallen. Und es war nach vorne auch zu wenig.

War der Druck heute größer als in den zurückliegenden Spielen?

Kadidata Nein, das will ich nicht sagen. Für uns ist jedes Spiel ein Endspiel und wir wollten auch hier gewinnen. Aber es war von Beginn an nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir hatten zwar gesagt: kann sein, dass wir das System noch mal anpassen müssen. Das sind dann alles so Faktoren, die uns nicht haben in das Spiel kommen lassen. Es war einfach schwer und wir haben zu spät Druck gemacht. Wir hatten aber auch nicht die richtigen Torchancen. Vielleicht rutscht am Ende mal einer durch, aber es war nicht zwingend genug.

Wie sind die Planungen?

Kadiata Ich hab jetzt gar nicht im Kopf, was rechnerisch noch möglich ist. Wir gucken wirklich nur von Spiel zu Spiel. Und wenn wir uns aus der Reginalliga verabschieden müssen, dnn wollen wir das mit erhobenen Hauptes. Natürlich wollen wir noch so viele Punkte wie möglich sammeln. Das ist uns heute nicht gelungen. Aber jetzt haben wir eine englische Woche, spielen Mittwoch in Wuppertal, wo ein Derby ansteht, und dann kommt am Samstag Homberg. Da werden wir versuchen, sechs Punkte zu holen und es noch irgendwie spannend zu machen.

Wie sehen Ihre persönlichen Planungen aus?

Kadidata Ich bin mit dem Verein im Austausch, es sind sehr gute Gespräche. Ich habe den einen oder anderen Artikel ja gelesen, ob ich bereit wäre, die nächste Saison mit anzugehen. Diese Saison war schwierig, von Beginn an, aber ich habe auch sehr viel Positives im Verein gesehen, was mich natürlich positiv stimmt. Ich denke, dass ich in den nächsten Tagen meine Entscheidung fällen werde.

Gibt es schon eine Tendenz? Oder anders gefragt: ein Engagement beim Oberligisten KFC schließen Si nicht kategorisch aus?