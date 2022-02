Zweite Verpflichtung : Kevin Weggen wechselt zum KFC Uerdingen

Krefeld Fußball-Regionalligist KFC Uerdingen plant für die kommende Saison in der Oberliga. Dort ist der direkte Wiederaufstieg das Ziel. Daher wurde jetzt bereits die zweite Verpflichtung getätigt.

Kevin Weggen ist ein defensiver Mittelfeldspieler und hat in der Regionalliga 84 Spiele absolviert sowie 167 Spiele in der Oberliga Niederrhein . Er spielte bereits in seiner Jugendzeit beim KFC Uerdingen. Über die Stationen Rot-Weiß Essen , Wuppertaler SV, MSV Duisburg und VfB Lübeck kehrte er 2017 zurück an den Niederrhein. Mit dem SV Straelen schaffte er als Leistungsträger den Aufstieg aus der Oberliga Niederrhein in die Regionalliga. Auch bei seinem aktuellen Verein FC Wegberg-Beek ist Weggen ein Dauerbrenner und Stammspieler.

„Ich habe nach einer neuen Herausforderung gesucht und sehe beim KFC Uerdingen ein sehr großes Potential.“, sagte der in Portugal geborene Weggen, der mit seiner Frau in Mönchengladbach wohnt. „Ich war sehr beeindruckt von dem, was der Vorstand in dieser Saison im Hintergrund geleistet hat – auch wenn es sportlich etwas besser hätte laufen können. Die Gespräche mit dem Vorstand waren sehr gut und ich freue mich auf die neue Aufgabe beim KFC. Ich möchte mithelfen, den Verein mit seinen tollen Fans auch wieder in die sportliche Erfolgsspur zu bringen. Ich freue mich auch auf die Grotenburg und die ganz besondere Stimmung in diesem Stadion.“.