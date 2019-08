Die alte Liebe macht es möglich : Großkreutz’ Rückkehr auf die große Bühne

Nach der Pressekonferenz stand Kevin Großkreutz in der Arena noch für Foto- und Filmaufnahmen bereit. Foto: Hendrik Deckers

Krefeld Für den KFC Uerdingen ist das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund einer der Höhepunkte in dieser Saison, doch für den Verteidiger ist es viel mehr: die Begegnung mit der großen, alten Liebe. Entsprechend aufgeregt ist er.

Kevin Großkreutz nimmt auf dem Podium Platz. Vor ihm sitzen mehr als drei Dutzend Journalisten, fünf Fernsehsender haben ihre Kameras aufgebaut. Sein Blick ist wehmütig. Er spiegelt die Erinnerungen an längst vergangene Tage wider – damals, bei Borussia Dortmund, als er Weltmeister, deutscher Meister und Pokalsieger wurde, als er auf der großen Bühne stand, Kameras ständig auf ihn gerichtet waren. Jetzt blicken sie wieder alle auf ihn. Aber nicht, weil er derzeit der Kapitän des KFC Uerdingen ist, sondern weil er mit dem Fußball-Drittligisten am Freitag (20.45 Uhr/live bei Sport1/Sky) in der ersten DFB-Pokalrunde auf Borussia Dortmund trifft. Die Duelle zwischen David und Goliath üben immer einen besonderen Reiz aus, der noch einmal potenziert wird durch das Treffen zwischen Großkreutz und seiner großen, alten Liebe BVB.