Nicht mit nach Rostock : Kevin Großkreutz lässt den KFC im Stich

Krefeld Der 31 Jahre alte Verteidiger sieht gegen Würzburg die gelbe Karte und ist damit für das Spiel in Rostock gesperrt. Innerhalb der Mannschaft brodelt es, weil der Weltmeister von 2014 regelmäßig nicht hilft.

Es gibt zwei Interpretationsmöglichkeiten: Entweder hat Großkreutz in Gedankenlosigkeit gehandelt oder absichtlich – ersteres wäre eine Verfehlung, letzteres eine Schandtat. Wenngleich sich der objektive Betrachter nicht festlegen möchte, so tendiert doch so mancher Beobachter zur Absicht, weil Großkreutz den Ball selbst ins Aus befördert hatte. Es bliebe ihm aber noch die Erklärung, aus taktischen Gründen so gehandelt zu haben.

Innerhalb der Mannschaft scheint die Meinung hingegen eindeutig: Großkreutz hat sich die Gelbe Karte absichtlich abgeholt. Die Mitspieler beziehen gegenüber unserer Redaktion so klar Stellung, weil sie extrem sauer auf ihn sind. Bereits in den drei zurückliegenden Auswärtsspielen in Magdeburg, Jena und Kaiserslautern war er nicht dabei. Wollte er sich so die stundenlange Busfahrt und eine Nacht im Hotel ersparen? Auch hier vermuten sie Absicht, denn die muskulären Probleme seien erst kurz vor dem Trainingsende aufgetreten. Dann sei er vom Feld gehumpelt. Dass Großkreutz seinen Mitspielern auf dem Platz nicht helfe und sie im Stich lasse, ist aber nur ein Teil des Ärgers, dem sie nun Luft machen. Auch seine Sticheleien in der Kabine seien sie leid – nicht nur, dass er sich in ihren Augen ein schönes Wochenende daheim macht. So soll er damit geprahlt haben, keinen Gehaltsverzicht während der Corona-Zwangspause geleistet zu haben. Das stieß vielen Mitspielern sauer auf, zumal Großkreutz’ Angestellte in seiner Kneipe „Schmackes“ in Dortmund Kurzarbeit hatten. Großkreutz selbst wollte sich auf Anfrage unserer Redaktion zu den Vorwürfen nicht äußern.