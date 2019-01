Vertrag aufgelöst: Schwertferger verlässt den KFC Uerdingen

Krefeld Er trug zum Aufstieg in die Dritte Liga bei, doch dann wurde er ausgemustert. Im Sommer blieb er noch, jetzt geht er.

Im Januar 2017 war Schwertfeger vom Wuppertaler SV zum KFC Uerdingen gekommen und zwei Mal in Folge mit den Krefeldern aufgestiegen. Er kam auch in beiden Relegationsspielen gegen den SV Wadhof Mannheim zum Einsatz. In dieser Saison gehörte er allerdings kein einziges Mal mehr dem erheblich verstärkten Kader des KFC an.