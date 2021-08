Trainer Patrick Schneider wird in Oppum vorgestellt : Kader des KFC Uerdingen zum Start noch nicht komplett

Krefeld Im allerletzten Moment und in allergrößter Not wird der Schulterschluss propagiert. Die Stadt Krefeld stellt nach Gesprächen mit dem SV Oppum dem KFC Uerdingen den Sportpark Oppum als Trainingsheimat des Fußball-Regionalligisten zur Verfügung.

Gemeinsam für Krefeld – unter diesem Motto präsentierten die Stadt, der KFC Uerdingen und SV Oppum ihr gemeinsam ausgehandeltes Ergebnis. Demnach wird der Fußball-Regionalligist ab sofort im Sportpark Oppum trainieren. Die Platzmiete sei reduziert worden und mit dem Kommunalbetrieb, der für die Bezirkssportanlagen zuständig ist, abgestimmt. „Wir demonstrieren einen Schulterschluss, der uns sehr wichtig ist“, sagte Stadtdirektor Markus Schön, der den urlaubenden Oberbürgermeister Frank Meyer vertrat. Und Schön stellte auch in Aussicht, dass in Kürze eine Lösung für die Jugend des KFC präsentiert wird, im August noch den Kunstrasen vor der Grotenburg nutzen darf und ab September eine andere Anlage zugewiesen bekommt. Mehr noch, für Schön ist das ein erster wichtiger Schritt. „Wir werden später Gespräche für eine dauerhafte Lösung führen“, sagte er und versprach: „Wir werden den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen.“

Auch in Sachen Grotenburg bezog er klar Stellung, nachdem die FDP einen Sanierungsstopp gefordert hatte, ohne jedoch im entferntesten eine alternative Lösung anbieten zu können. „Wir halten an dem Plan fest, der vor der Politik beschlossen worden ist“, sagte Schön. „Es macht doch überhaupt keinen Sinn, das jetzt wieder alles in Frage zu stellen.“ Dabei wies er darauf hin, dass es in Krefeld keine Spielstätte für die Regionalliga gibt, weshalb der KFC seine so genannten Heimspiele jetzt in Velbert austragen wird.