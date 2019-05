Vor dem Pokalfinale : Vogel weiß, wie es geht

Krefeld Der Trainer des KFC Uerdingen hat schon zwei Mal einen Pokal gewonnen: mit dem FC Basel und Sturm Graz. Am Samstag will er beim Wuppertaler SV auch sein drittes Endspiel gewinnen.

Heiko Vogel ist ein Siegertyp. Zwei Mal stand er in einem Pokalendspiel, zwei Mal hat er gewonnen. Am Samstag (16.15 Uhr) will er seinen dritten Sieg in einem Finale feiern – diesmal mit dem KFC Uerdingen gegen den Wuppertaler SV. Dabei reizt ihn der relativ kleine Titel im Pokal des Fußballverbandes Niederrhein durchaus.