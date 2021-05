Ziel 22. Mai : Je länger der KFC zittert, desto besser

Meinung Krefeld Der KFC war nach der Niederlage in Kaiserslautern dem Abstieg schon sehr nahe, doch die Konkurrenten ließen die Chance liegen. Die Uerdinger können aufatmen und müssen sich nun aufraffen und auch mal selber punkten.

Die gefühlte Achterbahnfahrt des KFC Uerdingen geht weiter. In den zurückliegenden Tagen hat sie allerdings an Geschwindigkeit derart zugenommen, dass manch ein Fan nicht mehr hinsehen mochte. Am Mittwoch sinkt der Mut nach dem verlorenen Heimspiel gegen Viktoria Köln, am Donnerstag geben die Gläubiger ein ermutigendes Signal, indem sie dem vorgelegten Insolvenzplan zustimmen, am Samstag scheint der KFC nach der Niederlage in Kaiserslautern bereits abgestiegen und nicht mehr zu retten, am Sonntag verlieren auch beide Konkurrenten, so dass die Hoffnung zurückkehrt. Und nun?