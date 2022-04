Kein Training in der Grotenburg : „Das waren Mondpreise, echt frech“

Trainer Alexander Voigt sieht die Situation kritisch und fühlt sich mit dem KFC in der Stadt weiterhin nicht gewollt. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Interview Krefeld Der Uerdinger Trainer Alexander Voigt spricht über die Rückkehr in das Stadion Grotenburg, wo erstmals seit fast vier Jahren wieder gespielt werden kann, die Bedeutung einer Heimspielstätte und die weiterhin fehlende Unterstützung durch die Stadt.

Alexander Voigt ist seit dem 8. November Trainer des KFC Uerdingen. Der 44 Jahre alte ehemalige Bundesligaspieler sitzt am Samstag erstmals in der Grotenburg auf der Trainerbank. Voller Wehmut erinnert er an frühere Zeiten und ärgert sich über die Gegenwart.

Herr Voigt, freuen auch Sie sich auf das erste Spiel in der Grotenburg seit dem 5. Mai 2018?

Voigt Ja, das ist ein großer Tag für die Fans und den Verein. Alle sind etwas aufgeregt und in puncto Organisation wird sicher bis zur letzten Minute gearbeitet.

Es gab eine Anfrage an die Stadt bezüglich einer Trainingseinheit. Hat das geklappt?

Voigt Wir wollten diese Woche dort zwei Mal trainieren, aber der Arbeitsaufwand für die Stadt ist wohl so riesig, das Stadion hinterher wieder herzurichten. Die Preise, die dort aufgerufen wurden, um dort eine Stunde zu trainieren, das sind Mondpreise, das ist ein Wahnsinn.

Die Stadt wollte eine Miete haben?

Voigt Ja, die wollten schon ordentlich was haben. Ich kenne den Preis, möchte ihn aber nicht nennen, aber das war schon frech für eine Stunde Training.

Sind Sie enttäuscht über die weiterhin fehlende Unterstützung der Stadt?

Voigt Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie noch immer keine Lust darauf haben, dass wir dort spielen. Jetzt mussten sie das Stadion etwas herrichten, das haben sie gemacht, aber alles andere? So ist es für uns eigentlich auch wieder ein Auswärtsspiel. Wir kommen da hin und waren noch nie auf dem Platz. Wir treffen uns am Samstag extra früher, damit die Jungs da mal auf den Platz können.

Wie wichtig ist denn ein Heimstadion für eine Mannschaft?

Voigt Es ist schon wichtig. Wir hatten nur Auswärtsspiele, was natürlich nicht der Grund dafür ist, dass wir abgestiegen sind. Aber in der Grotenburg hätten wir sicher den einen oder anderen Punkt mehr geholt. Die Zuschauerzahl, die wir in Velbert hatten, wäre in der Grotenburg doppelt und dreimal so hoch gewesen.

Haben Sie lieber in Köln-Müngersdorf oder im Gladbacher Borussia-Park gespielt?

Voigt Das waren beides Stadien, in denen du dein eigenes Wort nicht mehr verstehst, wenn sie voll sind. Das waren richtige Heimspielstätten.

Haben Sie auch mal in der Grotenburg gespielt?

Voigt Ja, das weiß ich noch sehr gut. Da war Bernd Schuster unser Trainer. Das war in der Saison 1998/99, das erste Zweitligajahr des FC. Das Spiel ging 2:2 aus. Es war eine grandiose Stimmung, aus Köln kamen ja auch immer viele mit, das war super. Vielleicht bekommt man das ja irgendwann mal wieder hin, das Stadion voll zu kriegen.

Am Samstag ist es ausverkauft.

Voigt Ja, auch wenn nur 2000 Zuschauer dabei sein dürfen: Es wird schön laut sein, da bin ich mir sicher. Die Leute lechzen ja danach.

Als Vorletzter ist der KFC gegen das Schlusslicht in der Favoritenrolle. Ist ein Sieg Pflicht?

Voigt Wenn wir schon so weit sind, dass es für uns Pflichtsiege gibt, dann haben wir ja einiges richtig gemacht. Es wird kein einfaches Spiel, das ist völlig klar, aber Fakt ist auch, dass wir den Leuten was bieten wollen und es auch müssen. Am besten natürlich mit einem Sieg.

Wie sieht es personell aus?