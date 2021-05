Bei KFC-Niederlage in Kaiserslautern : Hans Anapak ist nicht der Alleinschuldige

Bei KFC-Niederlage in Kaiserslautern

Krefeld Der 20-Jährige erwischt einen extrem schwachen Tag und damit endet seine positive Serie mit dem KFC Uerdingen. Dass das ausgerechnet in dem wichtigen Kellerduell passiert, ist besonders bitter.

Als Hans Anapak in der Halbzeit in der Kabine bleiben durfte, war er wahrscheinlich erleichtert. Natürlich wusste er, dass er einen schwachen Tag erwischt und nicht das geleistet hatte, was von ihm erwartet wurde und wozu er durchaus imstande ist. Aber das kann einem 20 Jahre alten, noch nicht ausgereiften Spieler passieren, auch wenn es einem Profi natürlich nicht passieren soll.