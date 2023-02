Dank Trainer Björn Joppe Der Ton hat sich beim KFC Uerdingen deutlich geändert

Was für den Trainingsplatz gilt, gilt auch für das Spiel. Joppe gibt seinen Spieler klare Vorgaben – im taktischen Bereich für die gesamte Mannschaft, aber auch jedem einzelnen. Sie wissen, was sie zu tun und zu lassen haben, was er sehen will. Und der Zuschauer sieht es auch. Joppe fordert Offensivgeist von der ersten Minute an. Es gibt kein Abtasten, kein Taktieren, sondern mit dem Anpfiff geht die Mannschaft auf Torejagd. Dass diese Art des Fußballs – Pressing genannt – manchmal etwas ungestüm wirkt, ist das eine; das sie risikobehaftet ist, das andere. Für Joppe kein Problem: „Ich gewinne lieber 5:4 als 1:0.“ Die Fans des KFC dürfen sich auf Spektakel freuen. Was noch? „Ich kann nicht garantieren, dass wir jedes Spiel gewinnen, aber ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute brennt und die Spieler sich den Arsch aufreißen.“