Vor Heimspiel gegen Nettetal : KFC-Trainer Alexander Voigt gerät in Bredouille

Younes Mouadden, der vom Baumberger Subaru Nishimura nicht gehalten wird, und Joshua Yeboah sorgten für Schwung. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld Der Trainer des KFC Uerdingen hat Probleme, mit denen er zuvor nicht gerechnet hatte. Er will sie nicht nur anpacken, sondern lösen und so auch das Heimspiel gegen Union Nettetal gewinnen.

Normalerweise bringen Misserfolge einen Trainer in die Bredouille. Da genügen oft nur wenige Niederlage, um sich von zur erfolgreichen Trainer – jüngste eindrucksvolle Beispiele waren Thomas Tuchel beim FC Chelsea und Domenico Tedesco bei RB Leipzig – zu trennen. Ganz so schlimm wäre es vielleicht bei Alexander Voigt nicht gekommen, wenn der KFC Uerdingen das Spiel in Baumberg (3:1) verloren hätte, aber sicherlich hätte es Kritik gehagelt.

Und obwohl der Traditionsverein das Spiel nach einem 0:1-Rückstand zur Pause eindrucksvoll gedreht hat, gerät Voigt in Verlegenheit. Für ihn ergibt sich nun vor dem Heimspiel gegen Union Nettetal (Samstag, 17.30 Uhr) eine Problemsituation, die einerseits unangenehm, andererseits angenehm ist. Die in Baumberg eingewechselten Spieler Younes Mouadden, Joshua Yeboah und Ryo Iwata, die für die Wende sorgten, haben eigentlich aufgrund dessen eine erneute Nominierung von Beginn an verdient. Zugleich sind der zuvor erkrankte Vedran Beric, der eigentlich als rechter Verteidiger gesetzt ist, und der angeschlagene Levan Kenia (Achillessehne) wieder einsatzbereit. Es fehlen somit „nur“ noch Kapitän Leonel Kadiata (doppelter Bänderriss), Charles Atsina und Pascale Talarski (beide Innenbandriss).

Info Mittwoch im Niederrheinpokal Der KFC steht vor einer englischen Woche. Zwischen dem Heimspiel gegen Nettetal und dem Derby in St. Tönis treten die Uerdinger am Mittwoch (19.30 Uhr) im Niederrheinpokal beim TV Jahn Hiesfeld an.

Die Verbesserung der personellen Situation bringt Voigt somit in die Klemme. Relativ einfach ist das Überangebot in der Abwehr zu lösen. Hier könnte Beric wieder als rechter Verteidiger eingesetzt werden und Phil Zimmermann in die Innenverteidigung rücken, wo Bedarf herrscht, weil Rekonvaleszent Babacar M’Bengue erst noch lediglich für einen Kurzeinsatz in Frage kommen dürfte. „Er kommt jeden Tag ein Stückchen weiter und ist sicher nicht mehr weit davon entfernt, wieder von Beginn an aufzulaufen“, sagt Voigt.

Ein deutliches Überangebot hat der Coach nun im offensiven Bereich. Hier kämpfen sechs Spieler um vier Positionen, wobei Torjäger Shun Terada und der quirlige Alexander Lipinski gesetzt sind. Um die zwei freien Plätze bewerben sich nun Mouadden und Yeboah, der genesene Kenia und Mike Odenthal. Kenia ist zwar noch nicht ganz schmerzfrei („Aber so gut wie. Ganz schmerzfrei wird er wohl auch nicht mehr“, so Voigt), könnte aber beginnen.

Dass Voigt die Erkenntnisse des Spiels in Baumberg in seine Überlegungen einfließen lässt, ist sicher. „Ich spiele mit dem Gedanken, die eine oder andere Veränderung vorzunehmen“, sagt er. „Man hat ja gesehen, dass es mit mehr Tempo auf dem Platz besser aussieht und wir gefährlicher sind. Joshi Yeboah und Younes Mouadden bringen natürlich Tempo mit.“