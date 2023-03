Vor dem Spiel bei Union Nettetal Der KFC Uerdingen ist immer für eine Überraschung gut

Sportlich müssen nicht nur deutliche Verbesserungen, sondern vor allem auch Punkte her. In Nettetal, das Hinspiel verlor der KFC 2:3, ist ein Sieg natürlich Pflicht – aber was heißt das schon? „Ich habe ein gute Gefühl“, sagt Trainer Björn Joppe, der wegen seiner Sperre erneut auf der Tribüne Platz nehmen muss. „Aber in Nettetal sind es kurz Wege.“ Der Coach will nur wenige Änderungen vornehmen. Zu einer ist er gezwungen, denn Pascale Talarski laboriert ebenso an einem grippalen Infekt wie Timo und Philipp Meißer sowie Ryo Iwata; zudem fehlte weiterhin Phil Zimmermann (Kreuzbandriss). Da Gianluca Rizzo und Kevin Weggen wieder fit sind, werden sie in der Startelf stehen. Torjäger Shun Terada hingegen wird zunächst noch auf der Bank sitzen.